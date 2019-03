Ook kromme en dode bomen zijn nuttig

Al jaren loopt ecoloog Ronald Sinke rond in de Drentse bossen. In die tijd heeft hij deze focus zien verschuiven en is het bos nu ook een plek om te ontspannen. Deze verschuiving is goed nieuws voor dode en kromme bomen, zij mogen vaker blijven."In multifunctionele bossen zoals die bij het Boomkroonpad krijgen houtproductie, natuur en recreatie een plek. Bij het uitkiezen van de bomen waarmee we de toekomst ingaan, houden we daar rekening mee," aldus Sinke.Staatsbosbeheer selecteert bomen met een bijzondere waarde, voor de houtoogst of voor de natuur. Die toekomstbomen worden niet gekapt. "Deze Douglas groeit goed en mooi recht. Op termijn zal deze boom mooie planken leveren," vertelt Sinke.Ook de beuk die verderop staat wordt gespaard, dit keer vanwege de natuurfunctie. "Deze boom is al erg zwaar met dikke zijtakken. Die takken vallen er straks een keer af en laten een mooie ingangspoort achter voor spechten en andere beesten."