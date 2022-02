Buitenbaden in Coevorden duiken moeilijk badmeesters en -juffen op

Even verderop in de gemeente, in Zwinderen, staat het water nog meer aan de lippen. Momenteel heeft dat bad geen enkele badmeester of badjuf meer in dienst. "Vorig jaar hebben we afscheid genomen van onze laatste twee badjuffen", vertelt bestuurslid Piet Reurink van Bosbad Zwinderen. "Daarvoor hebben we nu vacatures geplaatst, maar het is lastig om mensen te vinden."

Lastig badmeesters en -juffen op te duiken

Het werk is seizoensgebonden, met vooral in de heetste periode lange dagen en zonder mogelijkheid om zelf op lange zomervakantie te gaan. Dat maakt het volgens de bestuursleden lastig. Piening: "Je moet een beetje gek zijn, heel veel passie hebben voor het zwemmen en met mensen omgaan. Ook moet je er niet financieel van afhankelijk zijn."

Daarnaast is het een baan met verantwoordelijkheid. "Je hebt de papieren nodig, omdat je lang de kant staat en de veiligheid moet kunnen garanderen. Maar wij kunnen mensen met cursussen daarbij helpen, voordat het seizoen begint", aldus Piening.

'Niet open is geen optie'

De gemeente Coevorden ziet het probleem ook en wil graag ondersteuning bieden in het zoeken naar een oplossing. Wethouder Joop Brink denkt dat het verbinden van de vier zwembaden, binnenbad De Swaneburg in Coevorden en de bosbaden in Noord-Sleen, Zwinderen en Zweeloo, daarvoor kan zorgen. "Misschien kunnen de baden het personeel onderling verdelen en ik denk dat we met werving en opleiding ook een eind kunnen komen."

Brink benadrukt het belang van de drie buitenbaden in de gemeente Coevorden: "In De Swaneburg kan het hele jaar gezwommen worden, maar in de zomerperiode is het natuurlijk heerlijk om bijvoorbeeld het schoolzwemmen in de buitenbaden te laten plaatsvinden. Dat is dichter bij huis en bij de school."

"Onze baden zijn ontzettend belangrijk voor de samenleving, voor een gezonde leefstijl en voor de sportactiviteiten. Het is geen optie dat ze zonder personeel komen te zitten", sluit Brink af.

Goede hoop