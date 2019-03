Hier zijn de Drentse carnavalsoptochten

Ga jij de komende dagen carnaval vieren? Dat hoeft niet per se in het Zuiden van het land, maar dat kan natuurlijk ook gewoon in Drenthe.

Op verschillende plekken in onze provincie zijn carnavalsoptochten te zien. De eerste is vanavond in Emmer-Compascuum. Verder dit weekend zijn er onder meer optochten in Weiteveen en Barger-Oosterveld.Barger-Compascuum is deze dagen traditioneel weer omgedoopt tot Stiekelstad. Morgenmiddag is er een optocht, maar de grote optocht is aankomende maandag: Rosenmontag. Die optocht begint om 14.00 uur en is live te volgen bij RTV Drenthe.