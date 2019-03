Kat wandelt van Zuidlaren naar Emmen voor ritje in achtbaan

Via zijn chip kon worden achterhaald dat het dier met de naam Junior uit Zuidlaren kwam en al twee weken werd vermist. De poes heeft in die tijd een afstand van ruim veertig kilometer afgelegd. Junior is inmiddels opgehaald door zijn baasjes. Die zijn erg blij dat hij weer thuis is.Of Junior ook echt een ritje in de achtbaan heeft gemaakt is volgens Wildlands 'onbekend'.