Petitie tegen transferium bij De Punt na week 1.100 keer ondertekend

Inwoners van Tynaarlo en Glimmen zijn een petitie gestart tegen de mogelijke aanleg van een transferium bij De Punt. De komst ervan is volgens de inwoners zinloos en leidt tot onnodige beschadiging van de natuur. Zo'n 1.100 mensen hebben inmiddels digitaal hun handtekening onder de petitie gezet.

De kleine groep inwoners verzet zich tegen de plannen en wil met de petitie richting de gemeente Tynaarlo stappen. Zowel de gemeente als provincie heeft al in 2017 ingestemd met de komst van het transferium, maar door de landelijke stikstofuitspraak werd er twee jaar later noodgedwongen op de pauzeknop gedrukt.

De provincie onderzoekt inmiddels of het project zonder stikstofuitstoot kan worden voltooid. Dat moet ook wel, want het transferium komt pal naast het Nationaal Park Drentsche Aa. Dat heeft de status Natura-2000, waar strenge stikstofregels gelden voor bouwprojecten.

Vandaar de petitie, zeggen de initiatiefnemers. Ze hebben hun hoop gevestigd op het college van burgermeester en wethouders, en de gemeenteraad van Tynaarlo. Die moeten namelijk nog beslissen over een nieuw bestemmingsplan. Wil Tynaarlo dat niet, dan mag de provincie niet beginnen met bouwen. Het CDA in Tynaarlo riep vorig jaar september op om het transferium snel aan te leggen.

De Drentse politiek praat al meer dan tien jaar over het transferium. Erik Bazuin uit Glimmen, een van de initiatiefnemers van de petitie, noemt de argumenten voor de komst ervan gedateerd. "Eén van de belangrijkste redenen destijds was de verwachting dat het aantal files op de A28 zou toenemen. Maar dat is niet gebeurd, het verkeer staat bijna nooit stil", zegt Bazuin.