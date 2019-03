Breedband Borger-Odoorn vertrouwt op alternatief scenario voor aanleg glasvezel

Twee jaar geleden startte de coöperatie, met het idee om zelf een glasvezelnetwerk aan te leggen. Daarvoor zouden minimaal 920 inschrijvingen nodig zijn. Ondanks een intensieve campagne en het verlengen van de inschrijftermijn bleef de teller steken op 880.“We hebben de afgelopen weken nog flink zitten rekenen”, vertelt Sjaak Janson van de stichting. “Maar het is met die 880 aanmeldingen niet verantwoord om op die manier door te gaan. In twee jaar tijd zijn de kosten gestegen, er is inflatie. Je hoeft bij de aanleg dan maar een kleine tegenvaller te hebben en je hebt een probleem.”Toch is Janson zeer optimistisch gestemd. “We praten nu met marktpartijen en die zijn net als wij positief. We moeten nu even door de zure appel heen, maar we verwachten binnen een aantal weken naar buiten te komen met de resultaten van de gesprekken die we nu met die marktpartijen voeren. Ik ben er voor 95% van overtuigd dat er glasvezel zal worden aangelegd in Borger-Odoorn."