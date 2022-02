Plantenkweker Erica: 'Onze medewerkers uit Oekraïne zijn in shock'

Bij Plantenkwekerij Van Geel Chrysanten en Orchideeën uit Erica merken ze de gevolgen van de Russische inval ook. Niet alleen omdat het bedrijf exporteert naar beide landen, maar ook omdat in de kassen een aantal medewerkers uit Oekraïne aan de slag is.

"Bij ons werken zo'n tachtig mensen waarvan de helft arbeidsmigranten", zegt eigenaar Martijn van Geel. "Twaalf daarvan komen uit Oekraïne."

"En de mensen zijn in shock. Ze hebben veel zorgen om wat er met hun familie gebeurt. Het is een situatie die ze niet hadden verwacht. Mensen bellen veel met het thuisfront, ze moeten huilen, het is een vreselijke situatie."

"Bij ons werkt bijvoorbeeld een Oekraïnse vrouw die met een Nederlandse man is getrouwd. Ze woont ook in Nederland. Maar haar zonen van 15 en 18 zitten bij hun opa en oma in Oekraïne. Zij zit enorm in onzekerheid. Haar zoon kan opgeroepen worden voor het leger."

Er zijn ook lichtpuntjes. "Gisteren waren een moeder en dochter die bij ons werken opeens heel blij. Haar zoon en zijn gezin was het gelukt om de grens over te komen. Die komen nu deze kant op. En daar gaan we wat voor regelen."

Economische gevolgen

Het bedrijf zelf gaat de gevolgen van de Russische inval ook merken. "20 tot 25 procent van onze productie gaat naar Rusland en de Oekraïne", zegt Van Geel. "We hebben dus op korte termijn te maken met minder vraag en omzet. Aan de andere kant stijgen de kosten door de hoge energieprijzen. Die waren al hoog, maar stijgen door deze crisis nog verder."

Voor de langere termijn maakt Van Geel zich nog niet te veel zorgen. "We zijn een goedlopend bedrijf, druk bezig met verduurzamen en dat proces gaan we doorzetten en mogelijk versnellen."