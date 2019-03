Puk Langendijk uit Rolde wint verhalenwedstrijd Meertmaond-streektaolmaond

Het verhaal van Puk Langendijk heet ‘Supergeheim’ en gaat over de ontmaskering van een kattenmoordenaar. Voor de microfoon van RTV Drenthe las ze een stukje voor. Ze had speciaal met haar moeder geoefend. “Ik praat nooit Drents en mijn ouders ook niet. Je moet die e ook zo inslikken. Het is wel een beetje een gekke taal.”Volgens Jan Germs van het Huus van de Taol is de prijs voor Langendijk meer dan terecht. "Der hebt meer dan honderd kinder metdaon an de wedstried. Het verhaol van Puk was schier van opbouw, 't har een kop en een kont. Der zat creativiteit in en 't hield de aandacht ok goed vast. Een terechte winnaar."De wedstrijd werd georganiseerd in het kader van de Meertmaond-Streektaolmaond. De opening daarvan was op kindcentrum Valkencentrum in Assen. Kinderen uit groep zes zongen liedjes in het Drents en taolschulte Rinus Bouwmeester van Assen las het verhaal ‘ De leeuw en de moes’ voor.Gedeputeerde Cees Bijl presenteerde de achtste uitgave van het tijdschrift ‘Wiesneus’ waarin verhalen, liedjes, gedichten, puzzels en creatieve opdrachten staan in het Drents. Het van oorsprong Drentse magazine wordt dit jaar voor het eerst ook in de provincies Groningen, Overijssel en Gelderland (Achterhoek) uitgegeven. De oplage is daardoor meer dan verdubbeld van 26.000 naar 53.500. "Dit is geweldig mooi vanzölf. Wij vindt de saomenwarking met die aandere organisaties hiel weerdevol en der zit misschien nog wal meer grui in."