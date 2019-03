Reinout Hellenthal maakt nieuwe film over 75 jaar vrijheid

"Vrij snel nadat we klaar waren met Anders, begon ik al na te denken over het volgende project", vertelt Hellenthal. "Ik had het met mijn scenarioschrijver over een vervolg. We dachten na over een goed maatschappelijk thema. En toen kwamen we op de film Vrij."De film Vrij wordt gemaakt in het kader van het gedenkjaar 2020. Dan viert Nederland 75 jaar vrijheid. "In de film volgen we de levens van drie jonge mensen. Zij zijn elk op hun eigen manier op zoek naar vrijheid", zegt Hellenthal. "De rode draad in de film is een dagboek."Een van die verhalen gaat over een jongen in de Tweede Wereldoorlog. "Hij slijt zijn laatste dagen in Kamp Westerbork, om nooit meer terug te keren", aldus de filmmaker. "Maar het hedendaagse speelt ook een rol. Zo is er een jongen die moeite heeft met de omgang met zijn ouders. En het derde karakter is een jonge vrouw, die het ontnemen van vrijheid heeft gevoeld."Het lijken volgens Hellenthal allemaal losse flodders. "Maar uiteindelijk komt alles samen." Vandaag is bekendgemaakt dat Teun Stokkel, Sem van Butselaar en Isis Cabolet de hoofdrollen gaan vertolken.Waar Hellenthal met de acteurs gaat draaien is nog niet bekend. Hij is nog op zoek naar mooie locaties. "Het moet een beetje paradijselijk aandoen", zegt hij. Ook zoekt de Asser filmmaker nog figuranten en mensen die een locatie of gebouw ter beschikking willen stellen. Dat moet per se Drents zijn. "Ik vind de Drentse achtergrond heel belangrijk."Of hij met de film Vrij net zoveel prijzen in de wacht gaat slepen, durft hij niet te zeggen. "De film Anders duurde zo'n achttien minuten. Vrij gaat richting de vijftig minuten. De film moet langer worden vanwege de opbouw van de karakters." Wel wil Hellenthal, net als bij Anders, weer een lespakket ontwikkelen. "We willen herkenbaarheid creëren bij de jongeren."Wanneer Vrij in première gaat durft Hellenthal nog niet te zeggen. "Het moet ergens medio 2020 klaar zijn, maar ik ga niet 5 mei als datum noemen. Op die dag zijn er al zoveel activiteiten. Maar we willen in ieder geval een mooie première. En we hopen dat de film weer iets gaat doen."