Drentse Statenleden op een na grootste wegblijvers bij vergaderingen

De Drentse Statenleden verzuimen, na de leden van de Provinciale Staten in Limburg, het meest bij Statenvergaderingen. In de afgelopen bestuursperiode was het verzuim van de Drentse Statenleden 6,9 procent.

De NOS en de regionale omroepen inventariseerden de absentie op basis van de presentielijsten van de Statenvergaderingen van eind maart 2015 tot en met december 2018. Bij de berekeningen is rekening gehouden met de grootte van de fracties en de omvang van de Staten. Daardoor zijn de uitkomsten van de verschillende provincies en partijen goed met elkaar te vergelijken.

Dat is meer dan in de vorige bestuursperiode tussen 2011 en 2015. Toen was het verzuim 5,8 procent. Het verzuim is landelijk wel gedaald ten opzichte van de vorige periode. Gemiddeld was het toen 5,4 procent en nu 4,9 procent.Dit blijkt uit onderzoek van RTV Drenthe in samenwerking met de NOS en de regionale omroepen op basis van de presentielijsten van de afgelopen bestuursperiode.De stijging van het verzuim in Drenthe komt door langdurige ziekte van enkele Statenleden. Zo is PVV'er Pottjewijd vanwege gezondheidsproblemen twaalf vergaderingen afwezig geweest. Dit geldt ook voor Rudolph Bosch van de PvdA, hij heeft bij negen vergaderingen verstek laten gaan.Bij de Provinciale Staten van Gelderland en Noord-Brabant ligt het verzuim met 3,5 procent het laagst.