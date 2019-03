Ondernemen in Drenthe: Kampeerhal in Roden wordt meer een 'beleving' in werelden

Roden had jarenlang te maken met files van kampeerliefhebbers die allemaal naar de Vrijbuiter wilden om nog wat te kopen. Maar de Vrijbuiter is failliet. De voormalige eigenaren, Gerard Kremer en Ate van der Veen, namen de failliete boedel over. Richard Kremer en Harmjan Poel gaan de zaak runnen.Op dit moment wordt gewerkt aan de inrichting van de hal. De ondernemers moeten het helemaal opnieuw opbouwen. Dus ook een nieuwe voorraad aanleggen. "Dat is een forse investering", volgens Richard Kremer. "Maar om er weer een succes van te maken is het nodig."Eind van deze maand gaat de winkel weer open. "Er is nog steeds een grote groep Nederlanders die van kamperen houdt, maar de prijzen in de oude situatie waren te hoog. Dat hebben we weer hersteld."Sinds enige tijd is de KredietUnie Drenthe actief. Het is een coöperatie van vrijwilligers die leningen verstrekt voor MKB-bedrijven. "Het zijn vaak leningen met wat risico die nodig zijn om een bedrijf te starten. We zijn een organisatie van vrijwilligers en kunnen deze leningen zonder al te veel kosten verstrekken", zo zegt bestuurslid Stephan Hulst. De KredietUnie is geen bank. Ze vinden kapitaal bij particulieren. Op 11 maart is er in Assen een bijeenkomst met potentiële kredietverstrekkers. "Zij krijgen zo'n vier procent rendement op hun geld."Inmiddels komen de aanvragen bij de KredietUnie binnen. Niet alles wordt gehonoreerd. Er is nog een verschil met leningen van banken. "Iedere ondernemer die geld leent, krijgt er een coach bij. Daarmee hopen we iets extra's te doen."Je kunt als startende ondernemer meteen een idee uitwerken en beginnen. Je kan ook helemaal aan het begin starten en in de loop van de tijd kijken of je een goed idee hebt of niet. Dat heet de 'Lean Startup-methode'.Je leert snel van wat wel en niet werkt. Levi Vandenberg uit Assen gebruikt deze methode met zijn bedrijf boekjeplekje.nl. Een website waarop je als ondernemer een zaal kan huren of tijdelijke kantoorruimte kan regelen. "Ik kijk elke dag op welke manier mijn website wordt gebruikt. Wat wordt wel aangeklikt en wat niet. Daarmee kan ik bepalen wat er werkt."Vandenberg is sinds een tijdje bezig en hoopt dat hij hiermee voor in ieder geval de drie noordelijke provincies een platform kan bouwen. Vandenberg is te gast in Ondernemen in Drenthe.Ondernemen in Drenthe is te zien op TV Drenthe, na het regionale nieuws. En anders online