Celstraffen voor seksueel misbruik minderjarig meisje

Een 41-jarige man uit Drouwen en een 26-jarige man uit Hoogeveen kregen beiden zeven maanden opgelegd. Zij moeten ieder het slachtoffer 2000 euro betalen.Het meisje werd in de periode van 2015 tot begin 2017 misbruikt. Haar oom uit Winschoten misbruikte haar en bood haar aan op diverse sekssites. Het meisje moest de vaak gewelddadige seksdates filmen van haar oom. De oom werd vorig jaar veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging.Het Openbaar Ministerie eiste eind januari celstraffen tussen de tien maanden en 3,5 jaar tegen zeven mannen. Kort na de zitting pleegde een 46-jarige verdachte uit Winschoten zelfmoord. De meeste mannen dachten dat zij te maken hadden met een meisje van 18 of 19 jaar oud.De rechter verweet de man uit Drouwen dat hij het meisje van vroeger kende en moest weten dat ze minderjarig was. Hij wist ook van haar problematische achtergrond. Toch gaf hij de voorkeur voor zijn eigen gerief, zei de rechter.De man uit Hoogeveen was nog maar kort in Nederland. Ook hij zei dat hij dacht dat het slachtoffer niet veertien maar ergens begin twintig jaar oud was. Hij verzuimde onderzoek te doen naar de werkelijke leeftijd van het kind, zei de rechter. Het seksueel contact dat hij met haar had was eenmalig, maar strafbaar.