Defensie oefent met vliegtuigen en een helikopter boven Drenthe

Het kan zijn dat je de komende dagen wat lawaai hoort van vliegtuigen en een helikopter. Defensie gaat namelijk oefenen, zowel op de grond als in de lucht.

Dat gebeurt in het gebied tussen Beilen, Emmen, Hoogeveen, Hardenberg en Ter Apel.Het gaat om de oefeningvan de Koninklijke Landmacht. Acht cursisten uit Nederland en België worden opgeleid als specialisten die vanaf de grond verantwoordelijk zijn voor de inzet van luchtsteun. Zij communiceren met de piloot.Tijdens de oefening wordt gebruik gemaakt van een helikopter, een propellervliegtuig en ook een straaljager. Defensie geeft aan dat omwonenden daar overlast van kunnen hebben.- Maandagmiddag 4 maart, tussen 12.00 en 18.00 uur. Dan kan de helikopter over vliegen.- Op dinsdag 5, woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 maart gaan het propellervliegtuig en de straaljager de lucht in. Dat gebeurt op die dagen tussen 9.00 en 18.00 uur.