Donderdag Meppeldag trapt af met tv-kok Pierre Wind

Na twee zomers van afwezigheid keert Donderdag Meppeldag (DMD) dit jaar terug. Op 4 augustus wordt afgetrapt met het thema Meppel met Smaak. 's Middags geeft tv-kok Pierre Wind een kookworkshop voor kinderen, 's avonds verandert de binnenstad in een groot openluchtrestaurant met paviljoens op de pleinen en live-cooking.

Een grote opluchting, zo noemt Bianca Mars het. Zij is een van de bestuursleden van Meppeldag. De laatste twee jaar moest zij haar publiek teleurstellen. "Maar het heeft ons niet minder beziggehouden", zegt Mars. "Ook toen zijn de voorbereiding vol overgave ingezet. Misschien tegen beter weten in. Maar Meppeldag kun je namelijk maar op één manier organiseren, en dat met volle inzet. Het leek ook te lukken: het virus leek meerdere keren af te vlakken en de berichten waren goed. Maar d waarheid bleek helaas anders en we moesten het publiek telkens teleurstellen."

Voor Mars en haar kompanen des te meer reden om deze zomer uit te pakken met vier stadsfestivals. Het publiek mag volgens haar rekenen op een strak georganiseerd evenement. "We hebben de afgelopen jaren echt grote stappen gezet met Meppeldag. Het wordt steeds professioneler en groter. Dat ga je straks zien als je de stad inloopt: alles heeft een goede en eenduidige uitstraling. Elk straatje heeft zijn eigen optreden en charme, en het vormt een mooi geheel."

NPO 3

Onderdeel van het professionaliseren is het verbeteren van de thema's. Elke Meppeldag heeft een eigen thema en dat wordt overal in doorgevoerd. "Ook voor komende zomer hebben we weer een paar goede bands en artiesten gestrikt", zegt Mars. Maar het gaat verder dan alleen muziek. "Het thema van de eerste Meppeldag is 'Meppel met Smaak'.

Zo komt bijvoorbeeld tv-kok Pierre Wind naar Meppel. Hij verzorgt live-cooking en geeft een workshop aan kinderen. Dat hebben we gezien op televisie bij Zapp op NPO3 en is heel leuk! We zetten hem leuk op een plein neer en daar kunnen kinderen naartoe. In principe staat hij op het podium met de werktafel en dan nodigt hij wat kinderen uit op het podium en is er ondertussen veel interactie met het publiek."