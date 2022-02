Kabinet komt met regeling voor zorgpersoneel met long covid

"Omdat in de zorg destijds de grootste risico's zijn gelopen op contact met besmette mensen, en omdat er door de hoge druk op de zorg minder ruimte was voor re-integratie, bieden we zorgwerkgevers tijdelijke ondersteuning aan om zorgmedewerkers met langdurige klachten na een covid-besmetting langer in dienst te houden", aldus de minister in een verklaring over de regeling. "Zo kunnen we deze ontzettend belangrijke mensen behouden voor de zorg, een sector die kampt met grote tekorten aan personeel."