Omstreden lift in Torenflat Emmen wordt gerepareerd

Twee monteurs van leverancier Schindler Liften werken momenteel aan de storing in de lift. Wanneer de lift klaar is, durven zij niet te zeggen."Na alle commotie die is ontstaan, is er gelijk actie ondernomen", zegt een medewerker van Lift Management Nederland, die met de werkzaamheden meekijkt.Fenny Gebben-Siepel (86) beleefde gistermiddag een heel avontuur. Zij moest door de brandweer met een hoogwerker van haar balkon op de vijfde etage afgehaald worden. "Het was niet eng", zei ze. "Ik moest naar de crematie van mijn broer en dat moet wel gewoon door gaan."De lift is volgens haar dochter om de haverklap kapot. "Laatst vierden we haar verjaardag onder het mom van 'als de lift het maar doet'."Volgens meneer Bruins, die ook in de flat woont, zijn er behoorlijk wat mensen afhankelijk van de lift. "Het is echt heel vervelend voor hen."De Vereniging van Eigenaren was nog niet bereikbaar voor een reactie.