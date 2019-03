Bouw brandweerkazerne vliegveld Eelde uitgesteld

Voor de nieuwbouw van de kazerne was een bedrag uitgetrokken van 3,4 miljoen euro, maar er kan geen aannemer worden gevonden die het voor dat bedrag wil doen.Slechts een aannemer was bereid de nieuwe kazerne te bouwen, maar dan wel voor meer geld dan het beschikbare bedrag. Het verschil bedraagt 1,25 miljoen euro.De Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) moet besluiten of dat extra geld beschikbaar komt. De AvA wacht met dat besluit tot zij meer informatie krijgt van de gemeente Tynaarlo over de 'actuele bouwkundige staat'.Het tekort over de begroting van 2019 van het vliegveld is teruggebracht naar 235.000 euro. Het tekort wordt aangevuld vanuit de algemene reserves. Eerder dreigde het tekort nog bijna acht ton te worden. Oorzaak van het begrotingstekort is het teruglopen van het aantal passagiers door het verlies van de vluchten naar München en Kopenhagen.