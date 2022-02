Gereformeerde kerk Hooghalen sluit door vergrijzing: 'Pijnlijke keuzes'

Organist Geke Wolters gaat met haar gezin straks naar de kerk in Oosterwolde. De kerk in Hooghalen gaat ze missen. "Ik weet het zeker: bij een andere gemeente vind je je plek. Je hoort er thuis. Je hebt er mensen waar je het geloof mee deelt, maar het is wel het moment. Het geeft wel een dubbel gevoel."

Notulen uit 1947

De classis, het regiobestuur, leidt nu het afstoten van de kerk in goede banen. Vanuit de classis is een interim-bestuur aangesteld onder leiding van Bert Gringhuis. "Je moet zorgen dat het in goede harmonie gebeurt. Dat is erg belangrijk want er leven veel emoties op dit punt." Aan hem valt mede de taak om de administratie van de kerk door te spitten. "Werkelijk alles werd opgeschreven vroeger", zegt Gringhuis terwijl hij de notulen van de Gereformeerde Jongens- en Meisjesvereniging van juli 1947 omhoog houdt.