Borrels na raadsvergaderingen vaak 'illegaal'

De gemeente bekijkt de mogelijkheden om alsnog de vergunning voor het schenken van alcohol in orde te maken.De kwestie wordt binnenkort besproken in het overleg van de fractievoorzitters, het presidium. De fractievoorzitters krijgen een aantal mogelijkheden voorgelegd hoe om te gaan met een vergunning voor de nazit. Ook juristen van de gemeente buigen zich over de vraag of er nu wel of niet een vergunning nodig is.Over de borrel na de raadsvergadering ontstond een paar weken geleden ophef . De gemeente Gouda bleek geen horecavergunning te hebben voor het schenken van alcohol in het gemeentehuis. Strikt genomen schonk Gouda jarenlang 'illegaal' alcohol. De gemeente zei dat alsnog in orde te maken en tot die tijd geen alcohol te schenken na de raadsvergadering.RTV Drenthe vroeg alle Drentse gemeenten of ze alcohol schenken bij de borrel en of zij hiervoor een vergunning hebben. Geen enkele gemeente heeft op dit moment een vergunning en de meeste gemeenten vinden dat ook niet nodig.De gemeenten Tynaarlo, Noordenveld en Meppel schenken geen alcohol na een raadsvergadering en hebben dus geen vergunning nodig.De gemeente Coevorden kiest als locatie voor de nazit voor Grand Café De Heeren van Coevorden, een horecabedrijf in bezit van een vergunning in hetzelfde pand als het gemeentehuis.Bij de gemeente Westerveld en de gemeente Midden-Drenthe wordt de borrel geschonken in een niet-openbare ruimte. Daarom zijn deze gemeenten van mening dat een vergunning niet nodig is.Borger-Odoorn volgt de discussie die is ontstaan met belangstelling, maar voorlopig vindt de gemeente een vergunning niet nodig. "Wij schenken alcohol na de raadsvergadering in het bedrijfsrestaurant. We zijn van mening dat we hier geen vergunning voor nodig hebben, omdat het niet bedrijfsmatig gebeurt; het is niet tegen betaling", aldus een woordvoerder. De gemeenten De Wolden, Aa en Hunze en Hoogeveen sluiten zich hierbij aan.Gemeente Emmen voert niet echt argumenten aan waarom een vergunning niet nodig is: “Wij schenken kort na een raadsvergadering licht-alcoholische drank, net als de meeste andere gemeenten. Gezien de aard van die bijeenkomst is in onze opvatting daarvoor geen vergunning vereist", zo laat een woordvoerder namens de burgemeester weten.Doorgaans vragen gemeenten wel een ontheffing of vergunning aan voor de nieuwjaarsborrel. Ook dan wordt de borrel gratis en niet bedrijfsmatig geschonken. Het is onduidelijk waarom de redenatie wel geldt voor borrelen na de raadsvergadering maar niet opgaat voor de nieuwjaarsborrel.