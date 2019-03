'Selectie dames 1 ACV wil club verlaten'

Een gedeelte van de selectie van dames 1 van ACV stopt na dit seizoen bij de voetbalclub. Dit is besloten na een gesprek tussen het bestuur van de club en de leiding van dames 1. ''Het is een heel lastig besluit voor ons, maar wat er nu gebeurt kan niet'', vertelt een van de speelsters.

Het bestuur van de club en de selectie konden het niet eens worden over wie het trainerschap volgend seizoen op zich neemt. Huidig trainer Laurens Hoosbeek is vanaf volgend seizoen geen trainer meer. ''Ik hoop een soort leider-functie te vervullen'', vertelt Hoosbeek. ''Ik wil graag verbonden blijven aan dit elftal, alleen niet als trainer.''Zowel de club als de dames hebben eisen gesteld, maar kunnen het niet eens worden. De dames van ACV willen graag Sven Krol als hoofdtrainer. ACV ziet dat niet zitten, omdat Krol te onervaren zou zijn. Volgens ACV zijn er nog geen gesprekken met een andere trainer.De vrouwen zijn nu op zoek naar een nieuwe club waar zij vanaf volgend seizoen kunnen voetballen. Er staat al een gesprek gepland met een andere vereniging, vertelt Hoosbeek. ''Het is een club in Drenthe, maar welke dat is, kan ik niet zeggen.''