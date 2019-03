Statushouders krijgen lesje brandpreventie in Roden

Tien statushouders leren gezamenlijk in twaalf lessen meer over de gemeente. "We gaan naar de brandweer, de politie, een woonzorgcentrum voor ouderen, de raadszaal, de bibliotheek en een museum", vertelt begeleider Tessa Steghuis.Inburgeren betekent vooral veel theoretische kennis tot je nemen. Maar Noordenveld heeft een andere filosofie: "Wij geloven dat mensen zich pas thuis kunnen voelen als ze wat weten van hun omgeving. Als je de geschiedenis niet kent of niet weet hoe de cultuur is in een dorp, dan is het moeilijk om je thuis te voelen", aldus Steghuis.De groep van vandaag volgt les nummer zeven en dat is een kijkje bij de brandweer in Roden. "Oorzaak nummer één van brand is koken. Soms zijn we bijvoorbeeld afgeleid omdat we aan het bellen zijn", vertelt een medewerker van de brandweer aan de statushouders.Wat zouden ze doen als er een kat in de boom zit? Een deel van de groep zou de brandweer bellen en een ander deel niet. "Meestal komen katten vanzelf uit de boom. Ze zijn er zelf ook in geklommen. Maar als de kat nou al twee dagen in de boom zit te miauwen, dan mag je de brandweer bellen", luidt de toelichting."Ik vind de cursus heel leuk en nuttig. We hebben informatie gekregen over veiligheid en hoe we onszelf kunnen beschermen als er brand is", zegt deelnemer Belal Islim uit Syrië. Hij denkt ook dat het zijn kansen kan vergroten om een baan te vinden.Doel van de cursus is dat de deelnemers (vrijwilligers) werk, een stage of een opleiding hebben gevonden aan het eind van het programma van twaalf weken. "Bij de laatste twee groepen was dit ook het geval", zegt Steghuis.Aan het einde van de rondleiding bij de brandweer mogen de cursisten in de brandweerauto plaatsnemen. Belal maakt een selfie acher het stuur. Zou dat wat voor hem zijn, vrijwilligerswerk doen bij de brandweer? "Misschien in de toekomst."