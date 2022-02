Weer autobranden in Assen: bestelbus en auto's gaan in vlammen op

In Assen zijn vanochtend vroeg opnieuw auto's uitgebrand. Aan de Langedijk in de wijk Lariks gingen een bestelbus en twee auto's in vlammen op. Aan de Asserwijk in Kloosterveen ging het om één auto. Deze werd niet verwoest, maar raakte wel beschadigd.

De brandweer kreeg de melding van de brand aan de Langedijk rond half zes vanochtend. De bestelbus stond in lichterlaaie en twee auto's ernaast waren ook niet meer te redden. Een half uur later werd de brand aan de Asserwijk gemeld. Die auto kon door de brandweer worden 'gered'. Het voertuig, dat voor een woning stond geparkeerd, raakte wel beschadigd.

Vorig weekend ging een auto aan het Rhônepad in de wijk Pittelo in vlammen op. Al langere tijd woeden regelmatig autobranden in Assen. Van een deel ervan staat vast dat ze zijn aangestoken. Of dat ook afgelopen nacht het geval was, is niet bekend. De politie doet onderzoek.