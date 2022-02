Wintersportvakantie eindigt op N34 bij Gieten: auto botst op pijlwagen

Op de N34 tussen de afslag Gieten en de grote rotonde bij dat dorp is vanochtend een auto op een pijlwagen met verkeersinformatie gebotst. In de auto zat een gezin uit Eelderwolde dat op de terugweg was van een wintersportvakantie.

De auto raakte door de klap van de weg en kwam in de berm tot stilstand. De moeder van het gezin moest na onderzoek in een ambulance mee naar het ziekenhuis. Over haar letsel is niks bekend. De vader en de twee kinderen kwamen met de schrik vrij. Zij zijn opgevangen door de brandweer en worden naar huis gebracht.