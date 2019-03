Zeldzame vlinder gezien in Drenthe

Het is een kleurrijke verschijning die maar weinig wordt waargenomen: de grote vos. Deze vlinder is ernstig bedreigd, maar liet zich de afgelopen weken meerdere keren in Zuidwest Drenthe zien.

Het gaat waarschijnlijk om exemplaren die hier de winter doorgebracht hebben, aldus de Vlinderstichting . De grote vos overwintert als vlinder in tegenstelling tot de meeste vlindersoorten die de winter doorkomen als eitje, rups of pop . Daarom is deze vlinder al vroeg in het voorjaar te zien.De waargenomen vlinders moeten zich nog voortplanten. Als ze dit daadwerkelijk doen, is dat een teken dat de vlinder zich weer hier vestigt. De trekvlinder wordt dan een standvlinder. Pas als er rupsen van de vlinder gevonden zijn, is het zeker dat zij zich voortgeplant heeft.De vlinders gaan op zoek naar een partner en na de paring zoekt het vrouwtje een plek voor haar eitjes. Iepen zijn favoriet, maar ook op wilgen en de zoete kers worden eitjes afgezet. Vanaf eind april komen de rupsen tevoorschijn.