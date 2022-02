Vrouw uit Beilen aangehouden voor steekpartij in Assen

De verdachte die gisteravond is opgepakt voor een steekpartij in Assen is een 48-jarige vrouw uit Beilen. Het slachtoffer is een man van 62 uit Assen. Dat heeft de politie vanochtend bekend gemaakt.

Rond negen uur gisteravond vond het steekincident plaats in een portiek van een flat aan de Zwartwatersweg in de Asser wijk Noorderpark. Wat de aanleiding was, wordt nog onderzocht. De politie geeft aan dat het "mogelijk gaat om een incident in de relationele sfeer", oftewel dat de verdachte en het slachtoffer elkaar goed kenden.