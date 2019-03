Op Tjak: kijkje achter de schermen in het ziekenhuis

Tot en met eind maart kunnen leerlingen uit Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal in het Scheper Ziekenhuis in Emmen terecht om mee te kijken. In totaal komen er zo'n 330 leerlingen uit het voortgezet onderwijs op bezoek.De Meet & Greets zijn bedoeld om jongeren te enthousiasmeren voor een toekomst in de zorg.