Oranjeborg neemt De Brink-Akker niet over

In december werd al bekend dat de gemeente een locatie van Oranjeborg niet vindt passen in het bestemmingsplan. Dat wekte verbazing bij de zorginstelling, omdat de gemeente eerder nog enthousiast zou zijn geweest over de overname."We trekken ons terug omdat de gemeente niet meewerkt", laat directeur interne zaken Henk Stokvis van Oranjeborg in een korte reactie weten. Voorlopig gaat de instelling geen andere locatie in onze provincie openen. Stokvis: "We hebben onze buik nogal vol van Drenthe ."In een brief aan Oranjeborg motiveerde Midden-Drenthe haar standpunt. Volgens de gemeente heeft de grond van De Brink-Akker wonen als hoofdbestemming. Woningen mogen wel een zorgfunctie hebben, als deze maar niet ondergeschikt is aan het wonen. De zorg die Oranjeborg biedt is volgens Midden-Drenthe te intensief en overvleugelt de woonfunctie.Omwonenden uit Wijster maakten zich al eerder zorgen over de komst van de zorginstelling in hun dorp. Mensen waren ongerust dat er bij Oranjeborg cliënten zouden worden opgevangen met een verstandelijke beperking of psychische problemen in combinatie met een verslaving.In december vorig jaar liet Frank Fagel, directeur externe zaken van Oranjeborg, weten 'een naar gevoel' te hebben overgehouden aan het overleg met de gemeente. "Vlak nadat we hoorden dat we het hoogste bod hadden op de locatie hebben we de gemeente gemaild over onze komst. Daarop antwoordde een ambtenaar dat de gemeente geen bezwaar had.Van de wethouder hoorden we veel later ineens dat onze instelling niet past binnen het huidige bestemmingsplan. We hebben veel meegemaakt, maar dit spant echt de kroon. Wat is dit voor gemeente om tussendoor het ambtelijk en bestuurlijk standpunt opeens te wijzigen?”De gemeente ontkent in de brief het wijzigen van het standpunt over de overname door Oranjeborg.