Asser militairen gaan oefenen in grensgebied Roemenië en Oekraïne

150 militairen van de Luchtmobiele Brigade in Assen gaan naar Roemenië voor een oefening in het grensgebied met Oekraïne. Ze vertrekken maandag. De oefening zou plaatsvinden in Duitsland, maar is vanwege de Russische inval in Oekraïne verplaatst naar Roemenië, zegt majoor Roel van de Wiel van de Koninklijke Landmacht.

"Mede op verzoek van de NAVO zijn we activiteiten aan het ontplooien om onze gereedheid te verhogen en de zichtbaarheid te vergroten", zegt Van de Wiel. Om die reden is de oefening verplaatst van Duitsland naar Noordoost-Roemenië, bij de Oekraïense oostgrens. "Het gaat om een internationale oefening samen met één Amerikaanse en één Roemeense eenheid." Om hoeveel militairen het in totaal gaat, weet hij niet.

Van de Wiel: "Roemenië is een NAVO-partner en het is daar op dit moment best wel spannend. Wij gaan er naartoe met het doel een geruststellend effect te hebben op Roemenië. We doen dit vanuit een bondgenootschappelijke rol, om te laten zien dat we er zijn."

Na oefening weer naar huis

Hij benadrukt dat de Nederlanders niet worden ingezet als bewakers van van de Roemeens-Oekraïense grens. "Het is gewoon een oefenterrein voor luchtmobiele brigades waar wij de komende weken zijn en als de oefening is afgelopen keren deze militairen ook gewoon terug naar Assen", aldus de majoor.

Het is de eerste Nederlandse compagnie die naar Oost-Europa wordt gestuurd sinds Rusland in de nacht van woensdag op donderdag Oekraïne binnenviel. Het is niet de eerste activiteit in Oost-Europa, want Nederland is al langer aanwezig in Litouwen. Dat gaat volgens Van de Wiel om een "permanente aanwezigheid".

