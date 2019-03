Goed gesprek tussen burgemeester en actiegroep Zoekactie Willeke Dost

Volgens Roger de Groot heeft hij kunnen aangeven dat hij als burgemeester rust wil in het dorp. In het gesprek is volgens hem herhaald dat mensen zich niet schuldig moeten maken aan erfvredebreuk of andere strafbare feiten.De Groot doelt daarmee op een paar illegale graafacties in Koekange , waar ook Huzen bij betrokken was. "Als er actie ondernomen moet worden, is dat aan het cold case-team. Het is een zaak van justitie. Deze professionals doen er alles aan wat in hun macht ligt om duidelijkheid te krijgen", aldus de Groot. In een persverklaring laat De Groot weten 'het volste vertrouwen te hebben in de aanpak van politie en justitie'.Volgens de Groot is het zijn taak als burgemeester om te zorgen voor rust in Koekange. "Iedereen wil graag dat deze langdurige vermissingszaak wordt opgelost. Natuurlijk is het niet leuk wat in Koekange allemaal gebeurt. Daar heb ik ook regulier overleg over met de politie."Het gesprek op het gemeentehuis in Zuidwolde was op verzoek van amateurspeurder Jan Huzen en Henri Dekker, een ander lid van de groep Zoekactie Willeke Dost. Ook de politiechef van het team Zuidwest-Drenthe was erbij.Huzen wil dat er hoe dan ook nog een keer gegraven wordt in Koekange, in het weiland achter de boerderij waar de 15-jarige Willeke tot haar verdwijning in 1992 woonde. Hij vindt graven opnieuw nodig, vanwege nieuwe radarbeelden met daarop een verdachte locatie. Maar politie en justitie zien er 'geen nieuwe informatie' in.Volgens Huzen trof hij vanmiddag in het gesprek 'een kritische burgemeester, die ook politie en justitie kritisch volgt en confronteert met vragen'. "Het gesprek is mij honderd procent meegevallen. We hebben ze punten aangereikt die ze gaan voorleggen aan de officier van justitie", stelt Huzen.Burgemeester De Groot legt dat iets anders uit. "Ik heb bijna wekelijks contact over de zaak met de politie. Ik heb naar aanleiding van kritiek vanuit de actiegroep al eens gevraagd of ze bij het cold case-team echt alle gegevens en alle radarbeelden wel hadden, aangezien eraan getwijfeld werd. Zij zagen er geen nieuwe informatie in. Zij beoordelen dat, ik ben burgemeester, geen onderzoeker."Volgens De Groot was het goed dat de partijen elkaar eens gesproken hebben. "We hebben immers allemaal hetzelfde belang, en dat is dat Willeke Dost gevonden wordt."