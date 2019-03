Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

In Theater de Tamboer kun je zaterdag vanaf 20.00 uur genieten van verschillende singer-wongwriters. Er zijn zowel optredens in de Forumforer als de Passagezaal tijdens het festival. Wie allemaal hun stem laten klinken is nog geheim. Maar, om toch een tipje van de sluier op te lichten: Stephanie Struijk zal sowieso de gitaar ter hand nemen en het publiek trakteren op prachtige liedjes. Kosten zijn 15 euro.Heb je je altijd al afgevraagd wie de hunebedden hebben gebouwd en waar deze makers woonden? In het Hunebedcentrum in Borger kunnen ze je daar alles over vertellen. De rondleidingen zijn zaterdag van 13.00 tot 14.00 uur. Aanmelden kan via: communicatie@hunebedcentrum.nl.Door middel van een applicatie kun je een audiovisuele route bewandelen door het Holtingerveld. Dit heet het Flardenpad. Deze flarden bestaan uit geluidsfragmenten waarbij wordt teruggeblikt op het ontstaan van het gebied dat voort is gekomen uit ijs en oorlog. De wandeling duurt ongeveer drie uur en start om 10.30 uur bij Van Helomaweg 18.Spring je mountainbike op en doe mee aan het MTB-weekend. Drie dagen ga je met je tweewieler door de ruige natuur, singletracks, heidevelden, zandvlaktes en uitgestrekte bossen. Dit doe je onder leiding van ervaren mountainbikers. De afstand is in totaal 200 kilometer. Het weekend is in samenwerking met Fletchers Hotels. Je kunt starten vanaf het hotel in Dwingeloo, Roden en Exloo.Geef je zondag extra kleur door Jazz op Zondagmiddag in Emmen te bezoeken. In café Rue de la Gare treedt gitarist Jerôme Hol op. Hij wordt begeleid door bassist Koos Wittenburg, gitarist Thomas Zoetelief en drummer Mark Schenk. Hol deelde onder meer het podium met Bill Cobham, Dr. Lonnie Smith en Michiel Borstlap. Het concert begint om 16.00 en duurt tot ongeveer 19.00 uur. Entree is gratis.Op 17 april dit jaar is de Cascaderun. Daarvoor worden acht testlopen georganiseerd. Eén daarvan is zondag om 10.15 uur voor de 10 mijl en 11.00 uur voor de 5 mijl. De eerste meters worden bij het gemeentehuis in Hoogeveen gemaakt. De deelnemers draven over het asfalt waarover ook wordt gelopen op 17 april. Je hoeft je niet voor de testloop op te geven. Trek gewoon je hardloopschoenen aan en ga ervoor!