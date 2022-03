Vrijwilligers druk bezig met paddentrek Schoonloo: 'Het kan zomaar beginnen'

De jaarlijkse paddentrek staat op het punt van beginnen in Drenthe. Padden komen dan na een lange winterslaap uit hun hol om een plekje bij het water te zoeken om te paren. Tijdens de tocht steken ze vaak drukke wegen over met het risico dat ze geplet worden door langsrijdend verkeer. Vrijwilligers van Staatsbosbeheer in Schoonloo zijn druk bezig met de voorbereidingen, om deze ongelukken zoveel mogelijk te voorkomen.

"Vlak langs de N374 zijn schermen aangelegd", vertelt vrijwilliger Annemarie Meyer. "Padden kunnen dan niet naar de drukke weg lopen. Op die manier kunnen we ze beschermen." In de herfst en in de winter vallen er veel bladeren voor de schermen. Samen met haar collega's ruimt Meyer de bladeren op en worden er emmers in de grond geplaatst. "De padden vallen daar dan in. Als de vangst groot genoeg is, brengen we de emmers naar de overkant van de weg en zetten we ze uit bij de vijver."

'Het is nog te koud'

In een gedeelte van Nederland is de paddentrek al begonnen. In Drenthe laten de beestjes nog even op zich wachten. Volgens Meyer heeft dat te maken met de temperatuur in Drenthe, die lager is dan in andere provincies. "Het is nog te koud", vervolgt ze. "Wachten met de voorbereidingen heeft geen zin, want als ze al aan de wandel zijn ben je te laat. Dus we beginnen vaak een week of twee van tevoren."

Wanneer de padden in onze provincie beginnen aan hun tocht, weet Meyer niet precies. "Het kan wel heel snel gaan", legt ze uit. "Als het vannacht tien graden is en een beetje nat, dan kunnen ze opeens beginnen met de reis. Maar het kan ook nog een aantal weken duren. De voorbereidingen zijn in ieder geval gedaan, ik verwacht dat het allemaal goed komt."