Giraffebaby in Wildlands is een merrie en heet Subiri

De giraffe die donderdagmiddag ter wereld kwam in dierenpark Wildlands in Emmen is een vrouwtje. De merrie heet Subiri, wat 'volhouden' betekent in het Swahili. Dat maakte het park vanmiddag bekend.

Subiri is de derde giraffe in een jaar tijd die geboren wordt in Wildlands. In mei gingen merrie Polepole en hengst Mwezi haar voor. Wildlands laat op twitter weten dat het goed gaat met moeder en dochter. Aanvankelijk was het geslacht nog niet duidelijk; dat moest worden vastgesteld door de dierenarts.