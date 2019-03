Oud-werknemers failliete De Buurtzuster verbolgen over wegsluizen geld

Hanna Rutgers uit Haren werkte via bemiddelingsbureau Tiade voor De Buurtzuster. Ze verzorgde een man die terminaal ziek was, maar kreeg hier geen cent voor. In totaal gaat het om een bedrag van zevenduizend euro. "Naast de goede herinneringen aan de cliënt, heb ik een enorme financiële strop gehad."Collega's van Rutgers lopen ook duizenden euro's mis door het faillissement. De vrouwen hebben nog een klein bedrag teruggekregen door het inschakelen van een incassobureau. "In mijn geval was dat achthonderd euro", zegt Rutgers. "Een doekje voor het bloeden. Ik heb veel geld moeten lenen en ik ben nog tot mei bezig met terugbetalen."Uit het faillissementsverslag blijkt dat De Buurtzuster meer dan zeven ton heeft doorgeboekt naar andere rekeningen. Het gaat hier om een privérekening van eigenaar Marriëte Brouwer van Buurtzuster en haar partner en aantal BV's die het koppel ook toebehoort.Volgens curator Jeroen Reiziger is dit niet ongewoon, maar is het wel iets dat moet worden uitgezocht. "We gaan daar zeker nog onderzoek naar doen", aldus Reiziger.De groep zzp'ers had al hun vermoeden dat er met geld was geschoven naar andere projecten. Er wordt bijvoorbeeld gewezen naar het woonzorgcentrum dat Marriëte en Gerard Brouwer willen starten in het voormalig Hotel Braams in Gieten."Het geld van de ziektekostenverzekering dat eigenlijk bij ons terecht had moeten komen, waar is dat gebleven? Is het doorgesluisd naar BV Hotel Braams? Dat spookt wel door mijn hoofd."De zzp'ers verwachten niet dat ze hun geld nog terugkrijgen. "Of er moet sprake zijn van faillissementsfraude. Dan kunnen we ze misschien nog hoofdelijk aansprakelijk stellen", zegt Lon Goedewaagen. "Dat gaan we nog bekijken."Marriëte en Gerard Brouwer zijn benaderd voor dit artikel maar wilden niet reageren.