Eerste Regenboogbal uitgereikt aan Maria Smit

Smit besloot om als vrouw door het leven te gaan. De 21-jarige ontving de bal omdat ze de LHBTQIAP-supportgroep Coevorden heeft opgericht. “Mensen hoeven niet door te staan wat ik heb meegemaakt, daarom wil ik er voor andere mensen zijn. Met de supportgroep wil ik me richten op mensen die bijvoorbeeld al heel lang worstelen met zichzelf”, zegt Smit, die in het programma 'Hij is een zij' zat.Vroeger vond Smit niet veel steun in haar omgeving toen ze vertelde dat ze zich anders voelde. “Ik had nooit een groep waarmee ik kon praten over mijn gevoelens”, vertelt ze. “Toen dacht ik: ik ga dit gewoon oprichten.” Buiten Coevorden kon ze haar verhaal wel vertellen. “Dat concept heb ik gewoon overgenomen en ben vervolgens zelf iets in Drenthe begonnen.”Inmiddels is de LHBTQIAP-supportgroep een opzichzelfstaand initiatief. “In het begin heb ik wel hulp gehad van maatschappelijk werk om de groep op te richten. Maar ik kon het al gauw alleen af.”Veel frictie was er niet voor de oprichting van de supportgroep. In het oprichtingsproces heeft Smit geen tegengeluiden gehoord van bijvoorbeeld religieuze partijen die vanwege hun geloof geen platform voor Smit’s doelgroep wilden bieden. “Er is alleen maar support vanuit de gemeente”, zegt Smit lachend. “Ik denk dat de omgeving er wel klaar voor is om ons te accepteren.”Maria Smit is nu al een tijdje vrouw, ook volgens de wet. “Ik ben mezelf en dat is mijn levenslust, mezelf zijn. Nu wil ik er voor andere mensen zijn omdat ik weet hoe het voelt. Het ontvangen van de ‘Regenboogbal’ is dan ook een hele eer.”