Vertrekkend raadslid Johan Scheltens: 'Het is tijd voor nieuw elan'

VVD-politicus Johan Scheltens (52) uit Schoonebeek stopt na twaalf jaar als raadslid in de gemeente Emmen. Hij was tien jaar fractievoorzitter en laatste twee jaar gewoon raadslid. "Ik denk dat twaalf jaar een mooie periode is. Bij de VVD is het gebruikelijk dat je drie periodes raadslid bent. Ik heb in 2018 ook duidelijk aangegeven dat het mijn laatste periode als raadslid zou zijn", zegt Scheltens in het Radio Drenthe -programma Cassata. "Ik heb het twaalf jaar met heel veel plezier gedaan, maar het is tijd voor een volgende stap in mijn carrière. Het is goed om aan vernieuwing te doen en nieuw elan een kans te geven."

"Het heeft ook met corona te maken, vooral het digitale vergaderen. Ik ben een man van het debat en dat is achter een scherm toch en stuk lastiger. Twee weken geleden hadden we voor het eerst weer een fysieke commissievergadering en er was meteen weer debat. Ik werk nu toe naar de laatste raadsvergadering en dan is het mooi geweest."

Scheltens belandde twaalf jaar geleden in de politiek. "Ik was in 2006 al eens gevraagd, maar toen was mijn vader nog VVD-raadslid en die stond ook weer op de kieslijst, dus dat heb ik toen afgewezen. Ik wilde niet met mijn vader op de lijst. In 2010 was ik veertig. En ik nam afscheid van een club die Round Table heet. Een van de doelstellingen van die club is dat je de gemeenschap dient. En dat heb ik van huis uit ook altijd meegekregen. En bij de politiek dien je ook de gemeenschap. Dus het was een natuurlijk moment."

Toen Scheltens 2010 in de raad kwam was de VVD nog coalitiepartij. De laatste acht jaar zat de partij in de oppositie. "Het grote verschil is dat je niet meeregeert. Je hebt minder te vertellen en dat is jammer. De besluiten over Wildlands en de centrumontwikkeling in 2011 zijn wel genomen toen wij nog in de coalitie zaten. Daar stond ik heel erg achter. Nog steeds. Het is een ontwikkeling die heel goed is voor Emmen."

Financiën

"Mijn achtergrond is van oudsher agrarisch en dan vooral economie en financiën", meldt Scheltens. "Daar ben ik ook altijd woordvoerder voor geweest. En vooral begrotingsbehandelingen en kadernota's vond ik de mooiste dingen om te doen. Niet echt onderwerpen waarmee je veel in contact komt met burgers. Maar ik heb naast mijn werk als raadslid in mijn gewone werk en het verenigingsleven wel veel contact gehad met mensen."

Hij werd twaalf jaar geleden meteen fractievoorzitter toen hij in de gemeenteraad kwam." Dat was redelijk eenvoudig. We hadden acht mensen op de lijst en kregen vier zetels. Een van de mensen op de lijst werd wethouder in Hoogeveen. Een werd wethouder in Emmen en ik kwam samen in de raad met drie andere mensen die fris de raad in kwamen. En die wezen naar mij als nummer twee op de lijst. Zo is het gekomen"

Bezuinigen

Emmen moest de laatste jaren veel bezuinigen. Scheltens legt de oorzaak bij het Rijk die allerlei taken op het bordje van gemeenten heeft gelegd die ze niet goed aankunnen. "Het zijn ook abstracte taken zoals jeugdzorg en sociale domein en die vereisen heel veel specialistische kennis. En of dat nou goed belegd is bij de gemeente? Als gemeenteraad hebben we daar weinig invloed op, omdat gemeenten gezamenlijke regelingen gaan treffen."

De komende jaren is er weer iets meer ruimte volgens Scheltens. "Dan moet Emmen aan de slag met twee nieuwe sportparken in Nieuw-Amsterdam en in Emmer-Compascuum. En er komt een nieuw wijkcentrum in Angelso. We hopen dat ook op andere plekken in de gemeente dat soort ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.