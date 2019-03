'Bent u bevriend met de Koning?'

Jetta Klijnsma wil met kinderen van groep acht in gesprek over democratie en vrijheid. Het bezoek aan basisschool Het Kompas was de eerste in een reeks van basisschoolbezoeken."Het kan niet zo zijn dat ik alleen maar voor volwassen mensen uitruk", zo legde Klijnsma uit. "Ik wil ook heel graag horen hoe kinderen Drenthe beleven. Wat vinden jullie nu belangrijk om verder op te bouwen in deze provincie?"Er moeten meer zwembaden komen, zei een van de kinderen. Minder leegstand in de stad, zei een ander. En: meer zonnepanelen. Allemaal goede ideeën, vond de Commissaris van de Koning. "En wat vinden jullie nu eigenlijk: mag je klauteren op een hunebed of niet?"Klijnsma gaf nog uitleg over de Eerste en de Tweede Kamer en ze legde het verschil uit tussen de functie van minister-president Mark Rutte en Koning Willem-Alexander. Daarna mochten de kinderen vragen stellen."61 jaar.""We gaan niet samen op vakantie, maar hij kent me goed.""Er is een verschil tussen de overheid en het marktwezen. Intertoys is een particulier fenomeen, dus dat kan niet zomaar gered worden. Tenzij alle kinderen een staatsspeelgoedwinkel zouden willen en ze daarvoor zouden stemmen tijdens de verkiezingen.""Jazeker, heel veel. Er werken allemaal ambtenaren die moeten weten of ze hun werk goed hebben gedaan. 's Avonds komt iemand dan allemaal tassen vol mappen brengen bij mijn huis. Dan controleer ik dat van half elf en rond één uur 's ochtends.""Nee hoor, ze mogen soms best kijken.""Nee, daar kozen we bewust voor. Er zijn al zoveel kinderen en mensen op de wereld en daardoor zijn de problemen op de wereld ook groot. We hebben wel een 'leenkind'. Die bleef elke week een nachtje bij ons logeren."