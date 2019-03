Hurry-Up houdt ook Suton binnenboord

Aan het eind van de zomer van 2018 trok Hurry-Up Suton aan. De Kroaat kwam over van het Griekse Diomidis HC en kreeg de schone taak Vaidas Trainavicius te vervangen op de middenopbouwpositie.Suton heeft een krabbel gezet onder een verbintenis die hem tenminste tot en met de zomer van 2021 in Zwartemeer houdt. Eerder deze week wist Hurry-Up ook Dragan Vrgoc voor de komende twee seizoenen binnenboord te houden.Meerdere spelers van de oranjehemden, die in de lente gaan strijden tegen degradatie uit de BENE-League, hebben een aflopend contract. Zo loopt de verbintenis van topschutter Tommie Falke af. In 19 duels scoorde de hoekspeler liefst 110 keer.