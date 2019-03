Voormalig F1-coureur Robert Doornbos in gesprek met ondernemers Assen

Sinds de start van de Businessclub Grand Prix Assen 2020 hebben zich al 150 ondernemers aangesloten. De bedrijven komen uit heel Noord-Nederland.De businessclub wil met een landelijke campagne zorgen voor meer aandacht voor het TT Circuit in Assen. Vooral vanwege de komst van de Formule 1 naar Nederland. Het circuit van Zandvoort heeft de voorkeur voor de organisatie van een Nederlandse grand prix. Maar als het Zandvoort niet lukt, dan hopen de leden van de businessclub dat Assen in beeld komt voor de Formule 1 met Max Verstappen.De 150 leden brengen elk duizend euro in. Het budget zit inmiddels ruim boven een ton. Met dit geld worden campagnes gefinancierd die Assen onder de aandacht brengen.Zo zijn er speciale Formule 1-brillen gemaakt. In heel Nederland zijn ze verkrijgbaar. De vraag naar de brillen is zo groot dat de businessclub dozen vol bij het VVV-kantoor in Assen heeft afgeleverd om uit te delen. De bril komt ook terug in een reclamecampagne in de krant.Op Valentijnsdag bracht een delegatie een taart naar het circuit van Zandvoort om aan te geven dat ze strijden voor de komst van het Formule 1-circus naar Nederland. Het circuit in Zandvoort is niet zo blij met de acties, omdat ze denken dat daardoor de kansen voor Zandvoort afnemen.En komende week komt oud-Formule 1-coureur Robert Doornbos naar Assen voor een bijeenkomst met de ondernemers. Doornbos is tegenwoordig commentator bij Ziggo Sport. Hij geeft zijn mening over de kansen voor Assen. Doornbos kent het circuit van Assen ook goed.