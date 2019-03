Brand bij tbs-kliniek in Boschoord [update]

Bij Hoeve Boschoord heeft afgelopen nacht korte tijd brand gewoed. De brand ontstond in een van de wooneenheden van de tbs-kliniek aan de Boylerstraat in Boschoord.

Brandweer, politie, ambulance en ook een traumahelikopter rukten uit.Een woordvoerder van Hoeve Boschoord laat aan RTV Drenthe weten dat bij de brand geen slachtoffers zijn gevallen. "Het brandje was snel onder controle en één bewoner is vannacht ter plaatse medisch onderzocht." De bewoner hoefde niet naar het ziekenhuis.Het is niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan.