Lokale politieke partijen hopen op subsidie vanuit Den Haag: 'Goede zaak'

Lokale politieke partijen moeten hun eigen financiële broek ophouden, terwijl afdelingen van landelijke partijen geld krijgen vanuit Den Haag. De kans is groot dat dit binnenkort verandert, als de Tweede Kamer praat over een wetswijziging die het mogelijk moet maken dat lokale politieke partijen subsidie kunnen krijgen. "Het is er nog niet door. We zijn afhankelijk van landelijke politieke partijen, dus het is spannend", zegt John Uffels, Drents voorzitter van Sterk Lokaal.

Het gaat om een amendement van de SP om de zogeheten Wet financiering Lokale Partijen aan te passen. Op dit moment is het zo dat de subsidie gaat naar partijen in de Eerste en Tweede Kamer. Wanneer het amendement wordt aangenomen, gaat dit gelden voor partijen die aan een verkiezing deelnemen en zetels behalen. "Dus ook provinciaal of een gemeenteraadsverkiezing. Gelukkig zijn er veel partijen positief, dus ik heb goede hoop dat het goedkomt. Al zitten er nog wel wat haken en ogen aan", vertelt Uffels.

Geke Kiers is bestuurslid van Onafhankelijk Politiek Nederland en fractievoorzitter van Duurzaam Sterk Westerveld. Zij rekent zich ook nog niet rijk. "Het is een goede zaak dat het op de agenda staat, maar de partijen die het moeten beslissen zijn de landelijke partijen. Dus er zit altijd een belang in. Dan is de vraag of ze voor gaan stemmen. Eigenlijk jammer dat zij daar over moeten beslissen."

'Geen gelijk speelveld'

Met de mogelijkheid tot subsidie is er niet direct sprake van een gelijk speelveld zegt Uffels. "Die garantie is er nog niet. Want een partij als de VVD kan er nog steeds geld achteraan gooien. Dat hebben we niet in de hand. Vanuit de partijkas in Den Haag kunnen ze nog steeds ondersteunen. Maar het is wel zo dat dit voor ons voordelig is." Op dit moment staan partijleden van Duurzaam Sterk Westerveld een deel van hun vergoeding voor hun raadswerk af aan de partijkas. "Dat doe je consequent vier jaar lang. Dan heb je een spaarpotje. Daaraan bijdragen als zittend raadslid of wethouder is goed, maar het gaat een stuk verder de voordelen die landelijke partijen hebben."

Kiers doelt daarbij op bijvoorbeeld ledenwerving. "Dat is voor landelijke partijen veel gemakkelijker." Ook om de lijsten met kandidaat raadsleden te vullen is voor een lokale partij moeilijker volgens Kiers. "Wij moeten veel meer knokken, terwijl ik zie dat de landelijke afdelingen veel makkelijker iemand kunnen benaderen om bij hun op de lijst te komen."