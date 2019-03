Drentse politiek verbaasd over plannen om meer gas te winnen

Gisteren werd bekend dat de NAM op meer plekken in bestaande Drentse velden gas wil winnen. Dit om huishoudens ook de komende jaren van gas te voorzien.Zowel de ChristenUnie als de PvdA stellen nu schriftelijke vragen aan het college hierover. Beide partijen wijzen op een motie die begin vorig jaar unaniem door alle partijen in de provincie werd aangenomen. Daarin staat onder meer dat de vermindering van de gaswinning in Groningen niet mag leiden tot meer gaswinning in de kleine velden in Drenthe.De PvdA wil dat het bestuur van de provincie, Gedeputeerde Staten, naar de minister stapt om de plannen van de NAM een halt toe te roepen.In totaal heeft de NAM dertig kleine gasvelden in Drenthe, waarvan er dertien in gebruik zijn.Er werken in Drenthe zo'n 750 mensen bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Het grootste deel op het hoofdkantoor in Assen. De rest in Emmen. Daaromheen zorgt de olie- en gaswinning in onze provincie voor zo'n 6.000 banen.