Assen het onveiligst, De Wolden veiligste gemeente van Drenthe

Het AD heeft de jaarlijkse Misdaadmeter van het AD, met cijfers over 2018.Een kleine greep uit de cijfers: in Assen waren 125 woninginbraken, 24 auto's werden gestolen en 342 keer werd melding gemaakt van een vernieling.De Wolden is volgens de Misdaadmeter de veiligste gemeente van onze provincie. De Wolden staat op plek 332 van de lijst. Er werd 35 keer ingebroken, auto's werden niet gestolen en in De Wolden waren 34 vernielingen.De minst veilige gemeente van Nederland is Amsterdam, dat daarmee op de eerste plek van de lijst staat. Het veiligst is de Overijsselse gemeente Dinkelland. Daar werd in 2018 één straatroof gepleegd en werd twee keer een auto gestolen. Overvallen kende de Twentse gemeente niet.Het AD maakt voor het maken van de Misdaadmeter gebruik van gegevens van de politie over 2018. Er wordt gekeken naar aangiftes en meldingen van tien delicten, waaronder inbraken, diefstallen, bedreigingen, vernielingen en overvallen.Bekijk de cijfers per gemeente hier