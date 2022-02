Assen sluit vakantie af met veel zon en après-ski op Koopmansplein

Met de festiviteiten wil het centrummanagement in Assen de koopzondagen op de kaart zetten. Dit is de eerste stap, maar volgens Vosjan komt er in de toekomst nog veel meer bij. "Er moet wat te doen zijn in de binnenstad is onze gedachte. Dat is goed voor ondernemers. Voor de inwoners en bezoekers is het gewoon leuk als er wat reuring is in het centrum."

Vosjan is vooral blij dat mensen bij elkaar kunnen komen nu er geen coronamaatregelen meer zijn. Het Koopmansplein is nog niet veel gebruikt, het doet hem goed dat dit nu wel gebeurt. "De terrassen zitten vol en de kinderen hebben plezier. Het gevoel van tevredenheid overheerst. En dat is uiteindelijk ook wat je wilt, dat mensen het naar hun zin hebben."

Heerlijk weer

Interesse van het winkelend publiek was er genoeg. "Mijn dochter heeft meegedaan met de letterspeurtocht en dat vond ze hartstikke leuk", vertelt een bezoeker.

"Dat is ook de reden dat we hier vandaag zijn. En het is lekker weer natuurlijk."