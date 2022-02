Alhers vraagt iedereen zijn of haar eigen lichtje mee te nemen. "Een kaars, waxinelichtje of je mobieltje. Het maakt niet uit. Als het maar licht geeft." Het is volgens de SP-voorzitter beslist geen verkiezingsactie. "We hebben alle politieke partijen in Emmen gevraagd mee te lopen. Iedereen is welkom, jong, oud, links of rechts. Het doet er niet toe. Ik hoop op een massale opkomst op het Noorderplein zodat we laten zien dat dat we echt meeleven met Oekraïne."