Auto vliegt in brand in Darp

Een auto is vanmiddag in brand gevlogen in Darp. Dat gebeurde op de Bosweg.

Volgens getuigen reed de bestuurder in de auto. Opeens kwam er rook onder de motorkap vandaan. Even later stond 'ie in lichterlaaie.Er raakte niemand gewond. De brandweer van Havelte heeft de autobrand uiteindelijk geblust.