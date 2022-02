De week van Drenthe: Goed nieuws voor Zöe, Rachel en Jorrit

De gevolgen van de stormen waren deze week goed zichtbaar in Drenthe. Daarnaast was het de week dat militairen in Assen in hoge paraatheid staan vanwege de inval van Rusland in Oekraïne. En er was vrolijkheid bij de 78-jarige Aaldert Otten, die met zijn muziek voor een vrolijke noot zorgt in een woonzorgcentrum in Hoogeveen.

Door de schade die de stormen Dudley, Eunice en Franklin hebben veroorzaakt, kwamen er bij de Drentse verzekeraar Univé ruim 1800 meldingen binnen. Onder andere in Hoogeveen bij de flat De Arend ging het mis. Daar werden complete kozijnen uit het trappenhuis geslingerd.

Trouwdatum

Voor Rachel en Jorrit was het dinsdag een bijzondere dag. Niet alleen gingen ze trouwen, dat deden ze ook nog eens op 22 februari 2022. Een datum die ze bewust hadden uitgekozen. "Ik heb wat met data", zegt Jorrit. "Deze datum zit al vier jaar in mijn hoofd. Over het getal twee gesproken: het is ook nog de tweede dag van de week. Het thema van vandaag is ook 'two becomes one'." "Het past precies", vult Rachelle aan.

Vrolijkheid, we kunnen het in deze dagen goed gebruiken. Dat dacht de 78-jarige Aaldert Otten ook. Hij zorgt voor een vrolijke noot in woonzorgcentrum De Westerkim in Hoogeveen. "We moeten ons niet laten tegenhouden. Juist nu moeten we vrolijkheid opzoeken."

Terugbetalen

Minder vrolijk nieuws is er voor 27 inwoners van de gemeente Noordenveld. De Belastingsdienst heeft fouten gemaakt rondom de bijstandsuitkering. Daarom moesten de inwoners duizenden euro's terugbetalen.