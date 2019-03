Drenthina moet nog wachten op periodetitel

Drenthina is er niet in geslaagd de tweede periodetitel te winnen. Tegen NEC Delfzijl werd er door beide ploegen niet gescoord, zodat de wedstrijd eindigde zoals hij begon, 0-0.

Drenthina, dat de laatste vijf wedstrijden in winst omzette, kon bij winst de tweede periodetitel pakken. Deze wetenschap werkte verlammend op de ploeg van trainer Peter Timmer, die pas na ruim een half uur voetballen de eerste kans voor zijn ploeg zag. Het afstandsschot van Mark Lubberts werd goed gekeerd door NEC doelman Bas Westerhuis. Een eerste helft met weinig hoogtepunten eindigde in 0-0.Drenthina begon uitstekend aan de tweede helft en na drie minuten verzuimde Joël Zweerink de Emmenaren aan de leiding te schieten. Zijn poging ging net voorlangs het NEC-doel. Daarna gebeurde er weer lange tijd niets.De beste fase van de wedstrijd ontspon zich halverwege de tweede helft. Drenthina kreeg in drie minuten drie goede kansen, maar Westerhuis en pech stonden de openingstreffer in de weg. De thuisclub ging steeds nadrukkelijker op zoek naar de bevrijdende treffer, die uiteindelijk niet viel en Drenthina nog niet zeker is van de periodetitel.