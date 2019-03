Jeugdketen in De Wolden gecheckt op brandveiligheid

Om de jeugd daarmee te helpen is in 2007 het project 'Keten United' gestart. Daarin worden de keten in de gemeente gedoogd en dus ook gecontroleerd door de brandweer.Henk Joost zit bij de vrijwillige brandweer. "Wij letten op nooduitgangen. Die mogen niet geblokkeerd worden. Iedereen moet veilig naar buiten kunnen. Daarnaast moeten brandblussers en noodverlichting aanwezig zijn."Bij keet 'De Vijfsprong' in Ruinen zijn nog wat punten waar aan gewerkt moet worden. "De brandblusser is over de datum. Ook staat er een gasfles in het gebouw. Die moet buiten blijven", legt Henk Joost uit aan de jongeren. Ze beloven het. "Hebben we weer wat te doen op de zaterdag", lachen de jongens.Verboden zijn de keten nooit. Mascha Konterman is jongerenwerker bij gemeente De Wolden. "De afstand naar een stad waar vertier is, is hier groot", zegt ze. "Daarom snappen we dat jongeren graag bij elkaar komen. Zo houden we ze in de gemeente en vertrekken ze niet naar de stad. Dat is ons zeker wat waard".Het project 'Keten United' is succesvol. In de jaren zijn geen misstanden voorgevallen. Vorig jaar is gemeente De Wolden zelfs gestart met een stimuleringsbijdrage. De bijdrage is maximaal tweehonderd euro. Van de keet zelf wordt ook een kleine investering verwacht.Verderop, in Ruinerwold bij keet 'De Spekbraander', hebben ze het piekfijn op orde. "Zelfs de rookmelder doet het", complimenteert brandweerman Joost de jeugd. "Op naar volgend jaar!", proosten ze. Met deze goedkeuring worden ze weer een jaar gedoogd.