Eerste vluchtelingen uit Oekraïne melden zich in Ter Apel

Bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel hebben zich de eerste vluchtelingen uit Oekraïne gemeld. Het gaat om vijftig vluchtelingen, bevestigt een woordvoerder van staatssecretaris Eric van der Burg.

Het COA, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, heeft gemeenten opgeroepen om locaties beschikbaar te stellen om vluchtelingen uit Oekraïne te kunnen opvangen. De Verenigde Naties vrezen dat 4 miljoen Oekraïners op de vlucht slaan als de situatie in het land niet beter wordt. De Europese Commissie gaat zelfs uit van 7 miljoen vluchtelingen. Volgens de VN zijn er al meer dan 400.000 mensen uit Oekraïne gevlucht vanwege de oorlog.

Van der Burg zei eerder al dat het kabinet zich inspant om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. "Nu zijn het er nog tientallen, maar dat zouden er snel honderden kunnen zijn, of een aantal duizend. We zijn daar in ieder geval op voorbereid."

Vrij reizen

Oekraïners kunnen zonder visum vrij reizen naar de Europese Unie. Hierdoor is een asielaanvraag geen voorwaarde voor een legaal verblijf in Nederland van negentig dagen. Het kabinet overweegt om die periode te verlengen. Mogelijk wordt dat tot twee jaar, maar dat is nog niet zeker. Volgens Van der Burg hangt dat af van de situatie in Oekraïne.

Tekort

Het COA meldt dat er een tekort is aan opvangplaatsen voor vluchtelingen in Nederland. Zonder de instroom van vluchtelingen uit Oekraïne zijn er voor 1 juli nog 7010 opvangplaatsen nodig.

"Wij hebben het afgelopen half jaar met gemeenten duizenden extra opvangplaatsen gerealiseerd", zegt bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker. Zo worden er onder andere asielzoekers opgevangen in de Expo Assen en op een boot in Meppel, maar is er ook extra ruimte gemaakt in de asielzoekerscentra in Hoogeveen en Emmen. "Het is een bijzondere tijd voor gemeenten rond de verkiezingen, een tijd om normaal gesproken even pas op de plaats te maken, maar daar kan nu geen sprake van zijn. We zien dat actie vereist is en roepen gemeenten op om snel nieuwe locaties aan te dragen."