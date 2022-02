Militairen uit Assen onderweg naar Roemenië, uitgezwaaid op Schiphol

Zo'n 30 militairen van de Luchtmobiele Brigade in Assen zijn vanochtend vertrokken naar Roemenië voor een oefening in het oosten van het land. De oefening zou plaatsvinden in Duitsland, maar is vanwege de Russische inval in Oekraïne verplaatst naar Roemenië. De rest van de 150 militairen volgen later vandaag en morgen.